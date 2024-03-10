Умер президент Ассоциации банков России Президент Ассоциации банков России Лунтовский скончался на 74-м году жизни

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Глава Ассоциации банков России, бывший заместитель председателя Центрального банка России Георгий Лунтовский скончался в возрасте 73 лет, сообщил ТАСС председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Депутат назвал Лунтовского замечательным человеком и отметил его вклад в развитие банковской системы.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Георгий Иванович — замечательный человек. Он сделал многое для развития банковской системы, — заявил Аксаков.

Лунтовский являлся кандидатом экономических наук, он окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ. В период 1996–1999 годов он был членом комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам. Затем его назначили зампредом Банка России, где он проработал до 2017 года. Лунтовский был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» и почетной грамотой президента России.

Ранее стало известно о смерти семикратного чемпиона мира, девятикратного чемпиона СССР по хоккею с мячом Николая Дуракова. Именитого спортсмена не стало в возрасте 89 лет. Смерть Дуракова назвали огромной потерей для всего отечественного спорта.