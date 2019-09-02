https://static.news.ru/photo/4e300e34-cd77-11e9-acbb-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кирпиченко Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался. Это произошло 2 сентября в одной из больниц Каира. Ему было 68 лет.

Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался талантливый дипломат и надежный товарищ чрезвычайный и полномочный Посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко, — заявили «Интерфаксу» в департаменте информации и печати МИД РФ.

Кирпиченко родился в семье арабистов, закончил МГИМО. Сергей Вадимович в разное время был дипломатом в Саудовской Аравии, Арабских Эмиратах, Сирии, Иордании, Ливии. Его дети пошли по стопам отца и также работают в российском МИДе.

Ранее News.ru писал о смерти посла России в Сенегале и Гамбии Сергея Крюкова. Ему было 59 лет. Ранее он был директором Департамента Африки МИД России, послом в Зимбабве и Малави.