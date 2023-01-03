Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов Родственники последнего главы Верховного Совета РСФСР сообщили о его смерти

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов умер вечером 3 января на своей даче в Московской области. Ему было 80 лет. О смерти политика «Коммерсанту» сообщили его родственники.

Также смерть политика подтвердил правозащитник Александр Черкасов на своей странице в Facebook (деятельность соцсети запрещена в РФ).

Ночью тело привезут в родовое село Толстой-Юрт. Похороны утром, — написал Черкасов.

В июне 2022 года Руслан Хасбулатов давал большое интервью NEWS.ru. В нем он признал, что парламентаризм на постсоветском пространстве проиграл авторитаризму. По словам политика, страны СНГ встали на путь авторитаризма после путча Ельцина в 1993 году.

3 января скончались советский диссидент Виктор Файнберг, осудивший на Красной площади ввод войск в Чехословакию, и российский политолог и востоковед Алексей Малашенко.