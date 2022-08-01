Умер последний председатель КГБ СССР В Москве умер последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Вадим Бакатин

В Москве на 85-м году жизни скончался последний председатель Комитета государственной безопасности СССР Вадим Бакатин, сообщает Telegram-канал НТВ. Он занимал должность главы КГБ с 29 августа по 3 декабря 1991 года. Бакатина похоронят на Троекуровском кладбище столицы.

В 1983 году Бакатина пригласили работать в ЦК КПСС, а спустя пять лет Горбачев предложил Бакатину занять должность главы МВД СССР. При Бакатине КГБ разделили на несколько самостоятельных спецслужб. Причем сам он был против этого решения и выступал за реорганизацию ведомства, — говорится в сообщении.

19 июня в Баку на 77-м году жизни скончался экс-госсекретарь РСФСР, бывший первый зампред правительства РФ, один из ближайших соратников первого президента России Бориса Ельцина в начале его президентства Геннадий Бурбулис. В 90-е он был участником Беловежского соглашения о распаде СССР. Политика похоронили 23 июня на Троекуровском кладбище.