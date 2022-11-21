Умер попавший под обстрел в зоне СВО клирик Цыганов Скончался клирик псковского монастыря Цыганов, попавший под обстрел в зоне СВО

Фото: Соцсети

Александр Цыганов

Клирик псковского храма князя Александра Невского Александр Цыганов умер от ранений, полученных в зоне специальной военной операции на Украине, сообщили в Telegram-канале Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. По его данным, Цыганов попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым. Как пишет канал, Цыганов исполнял «священнический долг по окормлению воинов армии России».

21 ноября 2022 года после двух тяжелых недель борьбы за жизнь от полученных ранений скончался воинский священник 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова иерей Александр Цыганов. Батюшка был тяжело ранен при исполнении священнического долга по окормлению воинов армии России в зоне СВО и попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о гибели настоятеля патриаршего подворья при штабе РВСН РФ, советника председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами России и правоохранительными учреждениями протоиерея Михаила Васильева в ходе специальной военной операции на Украине. Он принимал участие в миротворческих операциях в Абхазии, Боснии, Косово, Северном Кавказе и Сирии. Священник не только благословлял военнослужащих, но и сам не раз прыгал с парашютом, сопровождая подразделения ВДВ.