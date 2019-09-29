Вячеслав Пьецух Вячеслав Пьецух Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Российский писатель Вячеслав Пьецух скончался в ночь на 29 сентября на 73-м году жизни. Об этом в социальной сети сообщил его друг — поэт Владимир Салимов.

Ночью умер Слава Пьецух, мой дорогой друг, — цитирует «Интерфакс» приятеля писателя.

Как писал News.ru, художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров умер в Москве 28 сентября. Народный артист СССР скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни.

Церемония прощания с Марком Захаровым пройдёт 1 октября. Похоронят его на Новодевичьем кладбище.

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