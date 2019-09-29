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Партия «Единая Россия» попросит генпрокурора Юрия Чайку лично проконтролировать ход расследования убийства ветерана Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, официальное обращение в адрес главы Генпрокуратуры будет направлено 30 сентября. Единороссы также попросят обеспечить расследование дела под надзором Центрального аппарата ведомства. Беспрецедентное и возмутительное преступление произошло в...