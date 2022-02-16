Умер первый замминистра ракетно-космической отрасли СССР Борис Бальмонт

Первый заместитель министра ракетно-космической отрасли СССР Борис Бальмонт умер на 95-м году жизни, об этом сказано в сообщении Роскосмоса, распространённом в среду, 16 февраля. Он также во времена Советского союза был министром станкостроительной и инструментальной промышленности.

Ракетно-космическая отрасль России и госкорпорация «Роскосмос» глубоко скорбит по поводу кончины советского государственного деятеля, бывшего министра станкостроительной и инструментальной промышленности СССР (1981-1986), первого заместителя министра ракетно-космической отрасли СССР (1973-1981), председателя Межведомственного совета по проекту «Энергия-Буран» в 1975-1981 годах <...> Бориса Владимировича Бальмонта, — говорится в сообщении.

В госкорпорации особо отметили факт, что вся жизнь Бальмонта была основана на бесконечной верности своему делу. Как подчеркнули в Роскосмосе, за годы его труда отечественная космонавтика сделала существенные шаги вперёд, реализовав многие проекты, которыми сегодня гордится страна.

В госкорпорации выразили соболезнования родным и близким Бальмонта.

Не только ракетно-космическая отрасль, но и вся страна несет невосполнимую утрату, когда уходят такие люди, — резюмировали в Роскосмосе.

Борис Бальмонт родился в 1927 году. Он имел большое количество государственных наград, в числе которых орден Почёта РФ, звание Героя Социалистического Труда и почётного академика Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.

Ранее сообщалось, что основатель спортивной школы «Самбо-70» Давид Рудман умер на 79-м году жизни. Рудман был советским самбистом и дзюдоистом, заслуженным тренером СССР по этим видам спорта.