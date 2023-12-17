Умер первый советский покоритель Эвереста: что Мысловский говорил про горы Умер участник первой экспедиции СССР на Эверест Эдуард Мысловский

Фото: Aivlasov. Собственная работа, CC BY-SA 4.0

Заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму Эдуард Мысловский умер в возрасте 86 лет, сообщила пресс-служба Федерации альпинизма России. Он являлся участником первой советской экспедиции на Эверест, которая состоялась весной 1982 года. Похороны альпиниста пройдут 18 декабря в большом зале Никольско-Архангельского крематория. Что известно о первом советском покорителе Эвереста и что он говорил о горах — в материале NEWS.ru.

Чем был известен Эдуард Мысловский

Эдуард Викентьевич Мысловский родился в 1937 году в российской столице. Во время учебы в техникуме стал увлекаться альпинизмом. В первый раз отправился в горную местность в 1954 году, а уже в 1961-м стал выпускником Всесоюзной школы инструкторов в Джантугане. Неоднократно становился чемпионом Советского Союза в составе «Буревестника». В 1966 году получил статус альпиниста-высотника, до 1982 года 11 раз покорял семитысячники.

Весной 1982 года Мысловский стал участником советской гималайской экспедиции, которая поднялась на высочайшую гору планеты — Эверест (8848 метров). За восхождение он удостоился звания заслуженного мастера спорта и был награжден орденом Ленина.

В 1989 году Мысловский выступил в качестве руководителя советской экспедиции на Каченджангу. Тогда он поднялся на высоту 8300 метров, за что получил орден Трудового Красного Знамени и был удостоен звания заслуженного тренера СССР.

Также Мысловский покорял Мак-Кинли (6198 метров), все семитысячники Памира и Тянь-Шаня (дважды «Снежный барс»). Кроме того, он восходил на самые труднодоступные вершины на Кавказе, в Альпах и Пиренеях. Был женат, имел двух дочерей и троих внуков.

Что рассказывал Мысловский про горы

В беседе с журналом «Родина» Мысловский говорил, что на вопрос «Зачем идете в горы вы?» невозможно ответить честно.

«Можно сочинить красивую, афористичную формулировку, но сколько в ней будет правды? Мы иногда в шутку называли нашу работу переноской тяжестей на больших высотах, и это не слишком далеко от истины. Искать рациональное зерно не надо, у каждого свое объяснение привязанности к горам», — признавался альпинист.

По его словам, горами он заболел при первом посещении Северного Кавказа в семнадцатилетнем возрасте. Он также рассказывал, что «Снежный барс» является неофициальным званием для покорителя высочайших вершин, расположенных на территории Советского Союза.

Мысловский утверждал, что выше шести тысяч метров нормальный организм не способен существовать, в связи с дефицитом кислорода, холодом и солнечным излучением возникает апатия, движения замедляются. При этом острые случаи горной болезни опасны отеком мозга и легких, которые приводят к коме и смерти, предупреждал он.

При этом при спуске с вершины, по его словам, может возникать разочарование, потому что мечта, горевшая путеводной звездой, исполнилась. Также он не считал альпинизм спортом.

«Мы соревнуемся не между собой, а с природой», — говорил Мысловский.

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