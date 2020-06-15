Умер первый министр здравоохранения России Андрей Воробьёв

https://static.news.ru/photo/eb15d094-af0d-11ea-b8fb-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: Алексей Бойцов/РИА Новости

Первый министр здравоохранения России Андрей Воробьёв умер в возрасте 91 года. Об этом сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии Валерий Савченко.

Ранее Воробьёв возглавлял это учреждение.

Это гениальный врач, совершенно необычный, созидательный. Прошёл очень тяжёлый путь и создал институт в том виде, в котором он существует. Он учил много людей, он выдающийся человек и очень необычный, — приводит слова Савченко ТАСС.

Воробьёв — российский гематолог, академик Академии медицинских наук СССР и РАН. Он был автором около 400 научных работ. С 1987 по 2011 год работал директором Гематологического научного центра РАМН, позже преобразованного в НМИЦ гематологии при Минздраве. С 1991 по 1992 год занимал должность министра здравоохранения России.

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