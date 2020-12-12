Умер первый командир СОБРа Александр Зырянов

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Первый командир специального отряда быстрого реагирования (СОБР), полковник милиции Александр Зырянов скончался в возрасте 68 лет.

10 декабря скоропостижно скончался ветеран Службы по борьбе с организованной преступностью, первый командир легендарного СОБР ГУОП МВД России, ветеран боевых действий, один из учредителей региональной общественной организации «Лига ветеранов службы по борьбе с организованной преступностью» Зырянов Александр Иванович, — сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Зырянов более 30 лет прослужил в системе МВД, с 1982 по 1984 год принимал участие в боевых действиях в Афганистане, в 1992-1995 годы был начальником отдела тактических операций ГУОП МВД России. Он награждён орденом «За личное мужество» и орденом «Мужества», а также медалью «За отвагу».

В МВД отметили, что прощание с Зыряновым состоится в понедельник, 14 декабря. В 12:00 пройдёт отпевание в церкви на Домодедовском кладбище, там же его и похоронят.

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