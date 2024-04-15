Умер первый губернатор Архангельской области Умер первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин

Фото: arhcity.ru

Павел Балакшин

Первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин скончался после продолжительной болезни, сообщил в своем Telegram-канале нынешний глава региона Александр Цыбульский. По его словам, Балакшин руководил регионом с 1991 по 1996 год.

Сегодня после продолжительной болезни перестало биться сердце Павла Николаевича Балакшина. Он был первым губернатором Архангельской области, руководил регионом с 1991 [года] по 1996 [год]. Всегда буду помнить эту науку, которую он сумел передать с какой-то искренней, почти отеческой теплотой, — написал Цыбульский.

Павел Балакшин родился 10 июля 1936 года. С 1996 по 2000 год являлся мэром Архангельска. В 2011 году Балакшину было присвоено звание «Почетный гражданин города Архангельска».

Ранее умер бывший депутат Верховной рады и бывший губернатор Закарпатья Геннадий Москаль. 73-летний отставной политик в последнее время серьезно болел.

Некоторое время он был руководителем главного управления МВД Украины в Крыму. После начала событий на востоке Украины в 2014 году Москаль возглавлял сначала Луганскую, а затем Закарпатскую область. Подал в отставку в 2019 году после того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский.