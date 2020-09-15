Умер отец Билла Гейтса

https://static.news.ru/photo/1835d030-f7be-11ea-86e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: FuatKircaali/twitter.com

Основатель Microsoft Билл Гейтс сообщил о смерти своего отца, филантропа Уильяма Гейтса-старшего. Он скончался в возрасте 94 лет.

Мы чувствуем горе, но также и благодарность. Кончина моего отца не была неожиданной — ему было 94 года, и его здоровье ухудшалось, поэтому у всех нас было много времени, чтобы задуматься о том, насколько нам повезло, что этот удивительный человек присутствует в нашей жизни столько лет. И мы не одиноки в этих чувствах. Мудрость, щедрость, сочувствие и скромность моего отца оказали огромное влияние на людей во всем мире, — написал Гейтс в своём блоге.

My dad was the ârealâ Bill Gates. He was everything I try to be and I will miss him every day. https://t.co/OnAEsmosNb — Bill Gates (@BillGates) September 15, 2020

Также глава Microsoft признался, что в юности отец поддерживал его во всех рискованных решениях относительно учёбы и карьеры, а в первые годы существования компании оказывал ей юридические услуги. Также Гейтс отметил огромный вклад своего отца в благотворительность и его чуткое отношение к людям.

Мой отец был «настоящим» Биллом Гейтсом. Он был всем тем, чем я пытаюсь быть, мне будет не хватать его каждый день, — заключил Гейтс-младший.

Как писал NEWS.ru ранее, известный советский боксёр, тренер и арбитр Евгений Горстков скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает Федерация бокса России. За свою профессиональную карьеру с 1974 по 1981 год Горстков провёл 228 боёв, в числе которых показательные бои с чемпионом мира Мохаммедом Али. С легендой бокса он встречался на ринге в 1978 году.