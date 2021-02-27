Умер организатор пыток в ярославской колонии

https://static.news.ru/photo/18db8e70-78ed-11eb-8b7b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-начальник по воспитательной части ярославской исправительной колонии № 1 Иван Калашников умер. Следствие считало, что он был организатором пыток в исправительном учреждении.

Об этом журналистам ТАСС рассказала его адвокат Ирина Бирюкова.

Калашников умер, дело в отношении него прекращено, — сказала юрист.

Обвиняемый был болен раком. Рассмотрение дела против него приостанавливали до его выздоровления, он находился под подпиской о невыезде.

В 2018 году «Новая газета» опубликовала видео, где сотрудники УФСИН избивают двух человек. Одного заставляют лечь на стол и бьют дубинками. От другого требуют присесть, тот говорит, что не может, после чего его силой кладут на стол и также избивают. Издание сообщило, что дело происходит в ярославской ИК-1.

СУ СК РФ по региону на основании сообщений СМИ возбудило уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). УФСИН по Ярославской области и региональная прокуратура инициировали проверки.

23 февраля 2021 года «Новая газета» опубликовала новое видео с избиением заключённых. Этот случай, в отличие от других, закончился летальным исходом. Гражданин Грузии Важа Бочоришвили получил тяжёлые травмы, что, по словам издания, сотрудники колонии пытались скрыть от посторонних, посадив его в одиночную камеру в штрафном изоляторе.

Там мужчине стало хуже, у него открылось кровотечение — тюремные врачи были не в состоянии помочь ему. Пострадавшего в тяжёлом состоянии перевели в больницу Рыбинска, где выяснилось, что ему требуется пересадка печени. Как иностранный гражданин, рассчитывать на это он не мог, отмечает издание. В итоге мужчина скончался в больнице, писал NEWS.ru.