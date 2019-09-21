https://static.news.ru/photo/977c4e5c-dd2d-11e9-8283-fa163e074e61_660.jpg Иван Калита, Елена Петушкова и Иван Кизимов Фото: Александр Катков/ТАСС

Двукратный чемпион Олимпийских игр в выездке, чемпион мира, многократный призёр чемпионатов Европы и семикратный чемпион СССР Иван Кизимов скончался на 92-м году жизни.

В Федерации конного спорта России сообщили, что Кизимов после Олимпиады в Монреале перешёл на тренерскую работу. В 2003 году в его честь назвали Санкт-Петербургскую детско-юношескую школу олимпийского резерва.

Как писал News.ru, бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен скончался на 44-м году жизни. О смерти футболиста сообщила пресс-служба шотландского клуба «Рейнджерс», за который он выступал в период с 2000 по 2006 год. За «Зенит» спортсмен играл с 2006 по 2009 год.