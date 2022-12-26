«Умер одномоментно»: близкий друг Шевченко раскрыл детали смерти артиста Друг скончавшегося композитора Шелунцов рассказал, что Шевченко умер «одномоментно»

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Александр Шевченко

Смерть композитора Александра Шевченко, писавшего композиции для Алсу, Ирины Аллегровой и Жасмин, настигла артиста «одномоментно», эта новость сильно потрясла «советскую тусовку», так прокомментировал трагедию в беседе с MK.ru близкий друг артиста, директор группы «Самоцветы» Сергей Шелунцов. Он подчеркнул, что в день смерти они разговаривали по телефону и ничто не предвещало беды, Шевченко тогда пребывал в хорошем настроении. Шелунцов указал, что музыкант вел здоровый образ жизни и никогда не жаловался на самочувствие.

Во всяком случае он ни на что не жаловался. Много работал. 29-го декабря у него должен был состояться сольный концерт в Москве. Сегодня он планировал репетировать. Ничего не предвещало такой беды. Тем более, что он вел здоровый образ жизни, — сказал директор «Самоцветов».

Собеседник издания пояснил, что Шевченко скончался не дома, он находился в компании друзей. Шелунцов рассказал, что смерть его друга пришла «одномоментно». Приехавшая по вызову скорая ничего не смогла поделать, у артиста оторвался тромб, указал он.

Днями ранее стало известно о смерти солиста популярной британской группы Faithless Макси Джазза. Смерть настигла артиста в ночь на 24 декабря. Его коллега, сооснователь музыкальной группы Систер Блисс сообщила, что 65-летний Джазз «мирно скончался» во сне.