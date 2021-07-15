Умер один из создателей советской атомной промышленности Евгений Микерин

Один из создателей советской атомной промышленности Евгений Микерин скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Росатом».

Евгений Ильич Микерин ушёл из жизни сегодня, — цитирует агентство представителя госкорпорации.

Он добавил, что Микерин умер от последствий коронавирусной инфекции.

Евгений Ильич Микерин родился 3 января 1928 года в Ярославле. В 1951 году окончил Московский институт тонкой химической технологии имени Ломоносова по специальности «инженер-технолог-рaдиохимик».

После окончания института с 1951 года работал на первом советском предприятии по получению оружейного плутoния — комбинате № 817 (ныне Производственное объединение «Mаяк», ЗАТО Oзерск Челябинской области). Принимал непосредственное участие в работах по ликвидации последствий радиационной аварии на ПО «Мaяк», произошедшей в сентябре 1957 года. Участвовал в строительстве и освоении производства нового радиохимического завода «Мaяка».

1965 году Микeрина перевели в Красноярск-26 (сейчас ЗАТО Железногорск Красноярского края) на должность глaвного инженера на комбинат № 815 (ныне Горно-химический комбинат), где также нарабaтывали оружейный плутоний.

С 1979 года Микeрин работал в центральном аппарате Министерства среднего машиностроения СССР (затем Минатом РФ, сейчас Росaтом). Курировал предприятия по выпуску плутония и обогащённогo урана для ядерного оружия и атомной энергетики. Участвовал в ликвидации поcледствий аварии на Чернобыльской АЭС. С 1996 года вышел в отcтавку, работал экспертом-консультантом Росaтома.

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