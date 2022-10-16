Умер один из родоначальников телевидения России Олег Попцов

Фото: Viktor Chernov/Russian Look

Олег Попцов

Умер журналист и писатель, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Олег Попцов, сообщил телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов в своем Telegram-канале. Ему было 88 лет. Как отметил телеведущий, Попцов был одним из родоначальников российского телевидения.

Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Ему было 88 лет. Царствие небесное, — написал Попов.

В 1990 году Попцов был назначен председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). В 2000 году он стал генеральным директором ОАО «ТВ Центр» (ТВЦ). В 2013–2017 годах был колумнистом газеты «Московский Комсомолец».

Накануне в Пензе скончался заслуженный артист России Анатолий Хрусталев, являвшийся ведущим солистом Губернаторской симфонической капеллы. Ему было 77 лет, причина смерти не называется.

14 октября стало известно о том, что умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Ему было 72 года. Актер также известен ролями в двух частях бондианы — в фильмах «Золотой глаз» (1995) и «И целого мира мало» (1999).