Умер один из основателей партии «Яблоко» и соавтор Конституции России Политик Шлосберг сообщил о смерти одного из основателей партии «Яблоко» Шейниса

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Виктор Шейнис

Один из основателей партии «Яблоко» и соавтор Конституции России Виктор Шейнис скончался на 93-м году жизни, сообщил в Telegram-канале глава псковского отделения партии Лев Шлосберг (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Причины кончины политика он не назвал.

Умер Виктор Леонидович Шейнис, великий гражданин и мыслитель, соавтор свободной главы Конституции России, человек, который придумал партию «Яблоко». Шейнис ушёл из жизни в страшные для нашей страны дни, но когда свобода и мир придут в Россию, он будет среди тех, кто всеми силами приближал это время. Прощайте, Виктор Леонидович. Ваше место не займет никто, — написал Шлосберг.

Шейнис в начале 1990-х участвовал в создании российской Конституции и избирательного законодательства страны. С 1994 по 1999 год был депутатом Госдумы первых двух созывов. Также в 1993 году он принял участие в создании партии «Яблоко» и до последнего дня был членом ее федерального политического комитета.

23 апреля стало известно, что на 78-м году ушел из жизни депутат Госдумы IV, V, VI, VII созывов от Липецкой области Николай Борцов. Политик был представителем фракции «Единая Россия» и членом комитета нижней палаты парламента по делам национальностей. Борцов был одним из богатейших депутатов Госдумы — в прошлом он был гендиректором производства соков «Лебедянский», а в 2008-м продал акции PepsiCo и попал в список крупнейших миллиардеров по версии Forbes.