Умер один из основателей экономической журналистики в РФ Александр Шадрин

https://static.news.ru/photo/137bd300-4d27-11eb-a979-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.ru

Александр Шадрин, бывший одним из первопроходцев журналистики в сфере экономики и деловых коммуникаций в России, умер на 51-м году жизни.

Кончину Шадрина подтвердили «Интерфаксу» его коллеги и друзья. Близкие отметили уникальное сочетание человеческих качеств журналиста, который отличался бескомпромиссностью и добротой.

Александр Шадрин начал свою карьеру в СМИ с работы в газете «Коммерсант», куда он пришёл в 1991 году. Он освещал становление российской экономики и прошёл путь от репортёра до руководителя отдела бизнеса. Позже работал в «Русском телеграфе», возвращался в «Коммерсант», занимая в 2005–2006 годах пост заместителя главного редактора.

Шадрин также проявил себя в области корпоративных коммуникаций. С 2002 по 2005 год он возглавлял пресс-службу компании ЮКОС. Затем в разные периоды он работал пресс-секретарём и директором по связям со СМИ в ТНК-BP, вице-президентом «Стройтрансгаза» и руководителем общественных связей НК «Башнефть». Последним его местом работы стала «Росгеология», где Шадрин был директором по связям с общественностью.

2 января скончался советский и российский актёр Владмир Коренев, передавал NEWS.ru. Ему было 80 лет, причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Известность Кореневу принесла главная роль в фильме «Человек-амфибия» 1961 года.