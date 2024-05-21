Умер один из конструкторов «Союза-2» Скончался генеральный конструктор НПО автоматики Сергей Дерюгин

Умер генеральный конструктор Научно-производственного объединения (НПО) автоматики Сергей Дерюгин, сообщается на сайте предприятия. В публикации сказано, что 83-летний инженер скончался после продолжительной болезни, какой именно — не уточняется.

Сергей Федорович был надежным другом для многих коллег и наставником для молодого поколения инженеров. Он никогда не оставался равнодушным к чужим бедам и трудностям, всегда был готов прийти на помощь. В работе не упускал ни одной детали и вкладывал силы и энергию в развитие ракетостроения России, — сказано в некрологе.

Дерюгин окончил Челябинский политехнический институт в 1964 году и сразу начал карьеру в НПО автоматики. С 1997 года он занимал пост генерального конструктора предприятия. В организации подчеркнули, что в течение 60 лет профессиональной деятельности Дерюгин всегда решал наиболее сложные и актуальные задачи создания ракетной техники. С его именем связано серийное изготовление системы управления для ракет «Союз-2».

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