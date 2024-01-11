Стало известно о смерти фигуранта дела о хищениях на космодроме Восточный «112»: умер фигурант дела о хищениях при строительстве Восточного Волкодав

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил о смерти одного из ключевых фигурантов дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный Сергея Волкодава. По данным канала, он умер утром 11 января в одной из больниц Москвы, куда мужчину доставили из СИЗО.

Как передает канал, при госпитализации врачи диагностировали у Волкодава хроническую субарахноидальную гематому с кровоизлиянием, однако точная причина смерти не сообщается.

Волкодав в прошлом занимал пост генерального директора компании «Цветлит». Его задержали в конце августа 2023 года за мошенничество в особо крупном размере. Предпринимателя обвинили в том, что он незаконно присвоил 1 млрд рублей при выполнении государственных контрактов с Минпромторгом и ФГУП при Спецстрое РФ.

Ранее Lenta.ru сообщила о смерти бывшего генерал-майора юстиции, руководителя управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко. Его тело нашли в нижегородской колонии, где он отбывал 14-летний срок за обвинения в коррупции. Следствию удалось доказать, что он получил $1 млн от вора в законе Захария Калашова. Вместе с ним на скамье подсудимых также оказались бывший глава СК Москвы Александр Дрыманов и экс-начальник столичного СУ СК по ЦАО Алексей Крамаренко.