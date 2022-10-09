Умер легендарный советский голкипер Юрий Дегтярев

Фото: dan-news.info

Юрий Дегтярев

Бывший вратарь сборной СССР по футболу и легенда донецкого «Шахтёра» Юрий Дегтярев умер на 75-м году жизни. О смерти голкипера сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он выразил соболезнования родным и близким советского спортсмена.

Ушла легенда. Сегодня скончался Юрий Дегтерев. Знаменитый советский футболист. <...> Такие люди ковали победы советского футбола. На поле бились до последнего, проявляя шахтерский характер. Всё, как в забое. Для них честь страны была на первом месте. Весь Союз гордился такими людьми, к футболистам Донбасса относились с уважением, — написал в своем Telegram-канале Пушилин.

Дегтерев является воспитанником донецкого футбольного клуба «Шахтер», за который он выступал всю профессиональную карьеру. В период с 1967 по 1983 год играл в основной команде. В 1980 году стал обладателем Кубка СССР, на его счету два серебра и бронза чемпионата страны. В составе сборной СССР дважды становился чемпионом Европы среди юниоров — в 1966 и 1967 годах. За взрослую команду провел 17 матчей.

В 1977 году признавался лучшим голкипером страны по версии журнала «Огонек», является членом Клуба Льва Яшина — провел 147 матчей «на ноль».

В начале августа в возрасте 43 лет умер экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной Латвии Андрей Рубин. В Латвийской футбольной федерации его назвали одним из лучших футболистов. Представители федерации выразили соболезнования родственникам спортсмена.