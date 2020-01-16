https://static.news.ru/photo/e3506900-3852-11ea-886e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ушёл из жизни бывший начальник 3-го управления КГБ, легенда военной контрразведки Иван Устинов. На момент смерти ему было 100 лет.

Ветеран был известен как активный участник обороны Москвы в составе 16-й армии Западного фронта под командованием маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, передаёт «Звезда».

Устинов родился 1 января 1920 года. В КГБ работал с 1941 года. В годы Великой Отечественной войны служил в особом отделе НКВД-ГУКР Смерш.

Имел множество наград, среди которых — два ордена Красного Знамени, три ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени и орден Почёта. Помимо этого, у него было немало иностранных наград и медалей.

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