Умер контр-адмирал Бедердинов, совершивший кругосветный переход под водой

https://static.news.ru/photo/66e78b44-6201-11eb-a6e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: sbor.ru

Контр-адмирал Владимир Бедердинов, известный подводным переходом вокруг Земли, ушёл из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в администрации Сосновоборского городского округа Ленобласти.

Там отметили , что Бедердинов был «настоящим офицером, человеком долга и чести». Он был ценим за мудрость, доброжелательность, требовательность как к подчинённым, так и к себе.

Бедердинов родился 10 апреля 1947 года в городе Вышний Волочек Калининской области. После окончания Военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола он начал службу на флоте в должности командира группы управления ракетной боевой части подводного крейсера стратегического назначения.

В 1979-м совершил подводный переход вокруг Земли через пролив Дрейка на Камчатку. За это Бедердинов был награждён орденом Красного Знамени.

Звание «контр-адмирал» было присвоено Бедердинову в 1989 году. В 1990 году он возглавил Учебный центр ВМФ в Сосновом Бору, которым командовал до увольнения в запас в 2003 году. За значительный вклад в создание и развитие Центра Бедердинов был внесён в Книгу Славы города.

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