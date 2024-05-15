Умер известный режиссер-документалист Режиссер-документалист Равшан Откиров умер в возрасте 77 лет

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Режиссер документального кино Равшан Откиров умер в возрасте 77 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ. Отмечается, что постановщик скончался еще 9 мая. Причины не уточняются.

Приносим соболезнования родным и близким Равшана Анваровича, — сказано в публикации.

Откиров окончил Ташкентский театрально-художественный институт в 1971 году. За свою карьеру снял более 50 документальных фильмов, среди которых «Сад через сотни лет», «Дорогами славы боевой» и «Самарканд», а также игровой криминальный боевик «Нулевой вариант» и «Берлинский экспресс». Кроме того, режиссер работал на телеканалах ОРТ, ТВЦ и РЕН ТВ.

Ранее в США подтвердили смерть Роджера Кормана, известного американского кинорежиссера и продюсера. Смерть деятеля искусств наступила 9 мая в его доме, ему было 98 лет. Корман считался королем фильмов категории Б за умение снимать картины в сжатые сроки и с маленькими бюджетами. Например, в 1960 году он снял фильм «Магазинчик ужасов». За свой вклад в искусство и развитие кинематографа он получил «Оскар» в 2009 году.

В апреле в возрасте 72 лет скончался российский режиссер Федор Петрухин. Среди работ Петрухина значатся фильмы «Дина», «На Муромской дорожке», «День Победы», «Кензели» и «Подсолнух».