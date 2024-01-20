Умер известный регги-певец The Gleaner: регги-певец Плуто скончался на 74-м году жизни

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Певец в стиле регги Плуто (настоящее имя — Лейтон Шервингтон) скончался на 74-м году жизни, сообщает The Gleaner. По информации издания, исполнитель умер 19 января в больнице Флориды.

Как пишет издание, музыканта госпитализировали за день до смерти. В настоящий момент информации о причине смерти Плуто нет.

Музыкант был знаменитым регги-певцом, бас-гитаристом, продюсером, а также популярным саунд-инженером. Плуто родился в 1950 году в Кингстоне на Ямайке. Его выступления начались в 1970 году, тогда он был участником группы Tomorrow’s Children. Спустя четыре года он выпустил свой первый альбом. После переезда в США в 1977-м артист продолжил записывать треки, при этом его композиции достигали шестой строчки британского хит-парада.

Ранее шведский актер Торстен Валунд, знакомый российскому зрителю по эпизодической роли в фильме «Интердевочка», умер в 85 лет. Артист ушел из жизни 16 января. Валунд родился в Стокгольме в 1938 году. За свою карьеру он сыграл более 90 ролей в таких картинах, как «Ищейка», «Остров на вершине мира», «Генрих IV», «Расмус, Понтус и Токер» и других. В фильме «Интердевочка» артист сыграл роль Гюнвальда, друга шведского мужа главной героини.