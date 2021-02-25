Умер художник-постановщик мультфильмов о Винни Пухе Владимир Зуйков

https://static.news.ru/photo/150d7550-7781-11eb-9de5-96000091f725_660.jpg Владимир Зуйков Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Художник-постановщик анимационных фильмов Владимир Зуйков ушёл из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

Причиной смерти мультипликатора стал коронавирус, сообщил он на своей странице в Facebook. Капков назвал художника удивительным, неповторимым и мудрым человеком.

Одного из выдающихся мастеров отечественной анимации Владимира Николаевича Зуйкова не стало. Глубоко соболезнуем друзьям, родным и коллегам, — заявили в пресс-службе киностудии.

О дате прощания и похорон общественность пообещали проинформировать позже.

Зуйков родился 27 января 1935 года. Окончил Московский педагогический институт имени В. П. Потёмкина. Преподавал в школе, кроме этого, работал иллюстратором в книжных издательствах и периодических изданиях. В 1967 году он стал художником-постановщиком в «Союзмультфильме» и принял участие в создании более 30 анимационных лент.

Среди его работ — трилогия о Винни Пухе, «Халиф-аист», «Икар и мудрецы», «Фильм, фильм, фильм» и другие.

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