Умер главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров

https://static.news.ru/photo/85428296-7841-11eb-85dd-96000091f725_660.jpg Андрей Петров Фото: gvardiya.ru

Главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров скончался в возрасте 61 года. Он ушёл из жизни в четверг, 25 февраля, а в пятницу о его смерти сообщило издательство.

Издательство «Молодая гвардия» с глубоким прискорбием сообщает, что 25 февраля на 62-м году жизни после тяжёлой болезни скончался наш главный редактор Андрей Витальевич Петров, — говорится в сообщении на сайте издательства.

О причинах смерти Петрова не сообщается. Также пока неизвестны дата и время прощания с ним.

Андрей Петров начал сотрудничество с издательством на внештатной основе, а в 1989 году вошёл в состав редакции историко-патриотической литературы и изданий по истории ВЛКСМ. Вскоре он возглавил редакцию серии «Жизнь замечательных людей». Главным редактором «Молодой гвардии» он стал в 1986 году.

Отмечается, что на всероссийском конкурсе «Человек книги» Петров признавался лучшим главным редактором года. На его счету было множество наград от федеральных органов и общественных организаций. В 2007 году Андрею Петрову присвоили звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

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