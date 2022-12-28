Умер глава информационной службы канала «Культура» Владимир Лусканов

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Владимир Лусканов

Журналист, руководитель информационной службы телеканала «Россия-Культура» Владимир Лусканов умер в возрасте 67 лет, сообщает канал «Вести.Ru». Причина смерти не называется, прощание с журналистом состоится 30 декабря в 13:00 на Троекуровском кладбище Москвы.

Лусканов возглавлял дирекцию информационных программ телеканала «Россия-Культура» с 2013 года. Родился журналист 14 июня 1955 года в Москве. В 1982 году стал старшим редактором отдела стран Западной Европы журнала «За рубежом», впоследствии перешел в газету «Московские новости», где освещал вооруженные конфликты на территории Абхазии, вел авторские рубрики о первой российско-чеченской войне.

Он стал одним из основателей службы информации НТВ, в 2000 году начал работать на канале РТР. В 2001 году Лусканов разработал информационную программу «Вести-Москва» и до 2013 года занимал должность ее исполнительного продюсера.

Ранее на 89-м году жизни умер журналист и писатель, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Олег Попцов, бывший одним из родоначальников российского телевидения. В 1990 году Попцов был назначен председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). В 2000 году он стал генеральным директором ОАО «ТВ Центр» (ТВЦ). В 2013–2017 годах был колумнистом газеты «Московский Комсомолец».