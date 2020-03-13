https://static.news.ru/photo/e57916fc-6546-11ea-9131-fa163e074e61_660.jpg Александр Щербаков Фото: gksaloniki/facebook.com

Генеральный консул России в Салониках (Греция) Александр Щербаков скончался на 65-м году жизни.

Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Греции. Генконсул в последнее время страдал от тяжёлой болезни.

Скорбим в связи с утратой нашего товарища, опытного специалиста-эллиниста, глубокого знатока Греции. <...> Коллектив посольства выражает соболезнования родным и близким Александра Петровича, — говорится в сообщении дипмиссии.

Щербаков родился в Москве 13 мая 1955 года. С 1981 года он работал на разных должностях в дипломатическом корпусе СССР, а затем России. Генконсулом РФ в Салониках он стал в ноябре 2016 года.

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