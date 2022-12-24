Умер гендиректор «Адмиралтейских верфей» Бузаков

Фото: admship.ru

Александр Бузаков

Гендиректор судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков скончался на 67-м году жизни, сообщила пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Он проработал в компании 35 лет. Причина смерти Бузакова не уточняется.

Объединенная судостроительная корпорация, «Адмиралтейские верфи» и все отечественное судостроение понесли невосполнимую утрату — на 67-м году жизни не стало Александра Сергеевича Бузакова, генерального директора «Адмиралтейских верфей», — сказали в компании.

В пресс-службе предприятия отметили, что он пришел в Ленинградское Адмиралтейское объединение (предыдущее название «Адмиралтейских верфей») после учебы в кораблестроительном институте. Под руководством Бузакова «Верфи» за последнее десятилетие вышли на качественно новый уровень и реализовали ряд уникальных проектов как в военном кораблестроении, так и в исполнении гражданских заказов.

Он сделал все для сохранения трудового коллектива и наследия легендарного предприятия, всегда думал о его будущем, вел адмиралтейцев к новым успехам, — сообщили в компании.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета сообщили, что его глава Александр Бастрыкин поручил устроить проверку по факту нарушения прав рабочих на территории предприятия «Адмиралтейские верфи». Речь шла о забастовке 100 сотрудников подрядной организации «Эра».

Ранее «Фонтанка» писала, что рабочие вышли на акцию протеста с требованием выплаты зарплаты. На видео, опубликованном в Telegram-канале газеты, они скандировали: «Будут деньги — будет работа». Рабочие потребовали встречи с руководством.