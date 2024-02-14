Умер один из пионеров мировой атомной энергетики Ученый-атомщик Лев Кочетков умер на 94-м году жизни

Фото: Пресс-служба ФЭИ «Росатом»

Лев Кочетков

Скончался физик, один из пионеров мирного атома, участник проектов для атомной энергетики будущего Лев Кочетков, сообщили РИА Новости в пресс-службе входящего в научный дивизион госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ). Отмечается, что ему было 93 года.

13 февраля 2024 года ушел из жизни Лев Алексеевич Кочетков — старейший сотрудник Физико-энергетического института, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в Москве в возрасте 89 лет умер один из основоположников клинической фармакологии в России академик РАН Владимир Кукес. Смерть наступила от естественных причин. Тело ученого обнаружили 5 февраля в его столичной квартире.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве скончался основатель и автор названия группы «Машина времени» музыкант Юрий Борзов. По информации канала, причиной смерти 70-летнего артиста, предположительно, стал сердечный приступ. Тело Борзова нашли в его квартире в Басманном районе столицы, он лежал на полу в домашнем халате, следов насилия эксперты не обнаружили. Как рассказал лидер группы Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), у музыканта была онкология.