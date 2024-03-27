Умер еще один пострадавший при теракте в «Крокусе» Мурашко: умер один из пострадавших в «Крокусе», который был в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Скончался один из пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, которые приводит ТАСС, ранее пациент находился в крайне тяжелом состоянии. Таким образом, число жертв атаки террористов увеличилось до 140.

К cожалению, один из пострадавших, рaнее нaходившийся в крайне тяжeлом cостоянии, cкончался, врачи cделали все вoзмoжное, — сказал министр.

Мурашко также уточнил, что в крайне тяжелом состоянии после теракта остаются четыре человека. Еще 19 пациентов, включая троих детей, находятся в тяжелом состоянии. Как отмечает глава Минздрава, 34 госпитализированных остаются в состоянии средней степени тяжести, при этом 23 пострадавших готовятся к выписке.

Ранее Министерство здравоохранения Московской области опубликовало обновленный поименный список пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». В перечне значатся 123 человека, в том числе шесть детей.

Согласно последней официальной информации, число пострадавших при теракте в Подмосковье достигло 360 человек. По данным центра медицины катастроф, среди раненых есть 11 детей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители столицы пожертвовали около 20 млн рублей на помощь семьям погибших и пострадавшим при теракте. Пожертвования со стороны бизнеса составили почти 215 млн рублей. Кроме этого, по словам градоначальника, 7,7 тысячи человек сдали донорскую кровь в день после трагедии.