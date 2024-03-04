Умер еще один актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Георгий Николаев

Фото: vk.com/georgenikolaev

Георгий Николаев

Российский актер театра и кино Георгий Николаев ушел из жизни в возрасте 53 лет, сообщил его близкий друг Анатолий Краснопивцев в личном блоге во «ВКонтакте». Николаев может быть знаком отечественной публике по сериалу «Улицы разбитых фонарей» и другим работам.

Умер Георгий Николаев. Мой друг, неисправимый оптимист, весельчак, душа-парень. Мечтающий, строивший планы, надеющийся на светлое завтра. Тело нашли в квартире, где он жил, — написал Краснопивцев.

Он отметил, что в смерть Николаева невозможно поверить, и это не должно было случиться. По его словам, причины и время смерти пока неизвестны. Он добавил, что актера будут хоронить в Петрозаводске.

Николаев окончил актерскую студию при Творческой мастерской под руководством народного артиста РФ Ивана Петрова. С 1996 по 2019 год он служил в театре драмы в Карелии, а после — в Московском областном государственном ТЮЗе. Актер дебютировал на телеэкранах в 2016 году, приняв участие в съемках «Улиц разбитых фонарей».

25 февраля скончался актер Эрнст Романов, запомнившийся российским зрителям по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Кроме того, он играл в картине «Собака на сене». Романов был ведущим артистом Русского театра Эстонии, а также выступал на сцене театра имени Ленсовета.