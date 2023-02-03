Умер енот, отравленный в мурманском тайм-кафе

Фото: Страница кафе Енотополис Вконтакте

Енот Урсула

В Мурманске умер енот Урсула, которого отравили в тайм-кафе «Енотополис». О смерти Урсулы в соцсети «ВКонтакте» сообщили сотрудники заведения. Они поблагодарили всех, кто переживал за енота, и сообщили, что средства, которые были пожертвованы на лечение Урсулы, распределят среди мурманских фондов и организаций, помогающих животным.

Сегодня ночью Урсулы не стало. Врачи отчаянно боролись за ее жизнь, пытаясь восстановить остановившееся дыхание и справиться с судорогами. <...> Спасибо всем, кто нас поддерживал и переживал, — сказано в сообщении.

Об отравлении енота стало известно 1 февраля. По предварительным данным, Урсула съела отраву из кармана одного из посетителей, после чего у животного произошла сильная интоксикация крысиным ядом. Пресс-служба УМВД по Мурманской области сообщила, что по факту отравления обитателя тайм-кафе проводится проверка, устанавливается личность возможного отравителя. Зампредседателя Мурманской областной думы Евгений Никоноров назвал поступок посетителя бесчеловечным и уточнил, что взял ситуацию под личный контроль.