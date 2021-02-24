Умер драматург и экс-ведущий «Кинопанорамы» Даль Орлов

https://static.news.ru/photo/abb5b084-76ab-11eb-a52e-96000091f725_660.jpg Даль Орлов Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Заслуженный деятель искусств РСФСР, сценарист, киновед, критик и публицист Даль Орлов скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Людям старшего поколения он известен как один из ведущих телепередачи «Кинопанорама». Он был в эфире с 1980 по 1986 год.

Орлов родился в 1935 году, окончил филологический факультет МГУ. Работал в газете «Труд», затем стал заместителем главного редактора журнала «Искусство кино», позднее — главным редактором журнала «Советский экран».

«Кинопанорама» выходила в телеэфир с 1962 года в течение 40 лет. Помимо Орлова её ведущими в разные годы были Эльдар Рязанов, Олег Мережко, Ростислав Плятт, Ия Савина, Олег Ефремов, Зиновий Гердт, Олег Табаков, Татьяна Орлова, Павел Чухрай и другие именитые деятели отечественного кинематографа.

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