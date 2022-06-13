Умер экс-сотрудник «Альфы», ликвидировавший афганского диктатора Амина Умер экс-сотрудник «Альфы» Плюснин, ликвидировавший в 1979 году афганского диктатора Амина

Фото: alphagroup.ru

Александр Плюснин

На 73-м году жизни скончался легенда отечественного спецназа, бывший сотрудник «Альфы» Центра специального назначения ФСБ Александр Плюснин, говорится в сообщении, опубликованном на сайте совета международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». В 1979 году он ликвидировал афганского диктатора Хафизуллу Амина в рамках спецоперации «Шторм-333».

Совет <...> c глубоким прискорбием сообщает, что на 73-м году жизни скончался Александр Николаевич Плюснин. Герой штурма дворца Амина. Мастер спорта СССР и многократный чемпион КГБ СССР по самбо. Легенда отечественного спецназа, — говорится в сообщении.

В 1979-м Плюснин был задействован в операции «Байкал-79» по захвату стратегических объектов в Кабуле. 27 декабря того года он участвовал в штурме укрепрайона на окраине столицы Афганистана и Тадж-Бека, дворца Амина. Во время штурма его резиденции Плюснин бросил гранату, осколок которой смертельно ранил Амина.

Ранее стало известно, что на 81-м году жизни умер советский актер, народный артист Армянской ССР и Республики Армения Рафаэль Котанджян. Причина кончины артиста не раскрывается. Место и дата похорон также пока неизвестны.