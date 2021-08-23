Умер экс-глава Ульяновской области

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Экс-руководитель Ульяновской области Юрий Самсонов скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Ульяновского государственного университета.

Ушёл из жизни Юрий Самсонов, экс-руководитель Ульяновской области, один из основателей Ульяновского госуниверситета. Он занимал должность директора механического завода, руководил регионом на посту секретаря Ульяновского обкома КПСС, — говорится в сообщении.

После того как Самсонова перевели в Москву в 1990 году, его назначили заместителем председателя комитета по вопросам обороны и госбезопасности Верховного Совета СССР. Он также являлся кавалером орденов Трудового Красного Знамени и Знака Почёта, медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В вузе почившего назвали выдающимся человеком и выразили соболезнования его родным.

Ранее стало известно, что председатель Управления мусульман Узбекистана Усмонхон Алимов скончалcя в Москве на 72-м году жизни.