Умер экс-глава Генштаба ВС СССР Моисеев

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Михаил Моисеев

Экс-глава Генштаба Вооруженных сил СССР Михаил Моисеев скончался на 84-м году жизни, сообщается на сайте Клуба военачальников РФ. Он получил должность начальника Генерального штаба в декабре 1988 года. В августе 1991 года военный стал исполняющим обязанности главы Минобороны СССР. За свою карьеру Моисеев получил немало наград, включая почетный орден Александра Невского.

18 декабря 2022 года на 84-м году жизни скончался видный советский и российский военный деятель Моисеев Михаил Алексеевич, — сказано в сообщении.

1 декабря глава аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин сообщил о смерти бывшего командующего войсками Ленинградского военного округа (1997–2005) генерала армии Валентина Бобрышева. Он скончался в возрасте 77 лет после продолжительной болезни.

Ранее бывший руководитель Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Виктор Черкесов ушел из жизни на 73-м году жизни. Причиной смерти Черкесова стала тяжелая болезнь.