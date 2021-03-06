Умер экс-генпрокурор СССР Сухарев

https://static.news.ru/photo/3c792406-7f22-11eb-b9b5-96000091f725_660.jpg Александр Сухарев Фото: sledcom.ru

Бывший генеральный прокурор СССР, почётный работник прокуратуры РФ, участник Великой Отечественной войны Александр Сухарев умер на 98-ом году жизни. Соболезнования его родным и близким выразил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Человек-эпоха, он был многогранной личностью и прожил долгую достойную жизнь. Несмотря на все испытания, выпавшие на его долю, он всегда оставался настоящим человеком, патриотом своей страны, — цитирует пресс-служба СК Бастрыкина.

С 1984 по 1988 год Сухарев занимал пост министра юстиции РСФСР, с 1988-го по 1990-й — генерального прокурора СССР, он участвовал в разработке Уголовно-процессуального кодекса РФ и других основополагающих актов в области борьбы с преступностью и защиты прав граждан.

Позже он возглавил общероссийскую общественную организацию «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества», входил также в общественный совет при Следственном комитете РФ.

Сухарев — автор более 120 научных работ и публикаций по проблемам борьбы с преступностью, он был главным редактором Российской юридической энциклопедии, изданной в 1999 году.

Как писал NEWS.ru, скончался советский и российский писатель, литературный критик Валентин Курбатов. Ему был 81 год. Трагическую новость сообщил прозаик и депутат Государственной думы Сергей Шаргунов. Причина смерти критика неизвестна. По одной из версий, ему стало плохо на улице.

Курбатов родился в 1939 году. Тогда его семья жила в Куйбышевской (теперь Самарской) области. После войны они переехали в Пермский край. Будущий писатель отслужил на флоте, затем перебрался в Псков. Там он и прожил до конца своих дней. За свою литературную карьеру Курбатов написал 20 книг. В 2020 году литератор был награждён Государственной премией.