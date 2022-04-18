Умер экс-директор Службы внешней разведки Трубников

Экс-директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников скончался на 78-м году жизни, сообщил ТАСС руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов. Трубников был директором СВР с 1996 по 2000 год, первым замглавы МИД России с 2000 по 2004 год и послом в Индии с 2004 по 2009 год.
Служба внешней разведки РФ с прискорбием сообщает, что 18 апреля 2022 года ушел из жизни Герой России, генерал армии в отставке, ветеран СВР Вячеслав Иванович Трубников, — сообщил Иванов.
Руководство Службы выразило соболезнования семье Трубникова. О нём
6 апреля в 79-летнем возрасте скончался бывший разведчик Михаил Васенков, сообщили в СВР. Шпиона вместе с разведчицей Анной Чапман в 2010 году задержали на территории Соединённых Штатов, однако позже Васенкова передали России в рамках программы по обмену шпионами. Отметим, что шпионов группы Чапман рассекретили после того, как глава американского отдела Александр Потеев (признан государственным изменником) передал тайную информацию о сети российских разведчиков Белому дому.