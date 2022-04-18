Умер экс-директор Службы внешней разведки Трубников

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В Страстную неделю православным верующим стоит задуматься о том, как избежать в своей жизни тяжёлых грехов и мыслей о них, рассказал NEWS.ru директор Института христианской психологии, протоиерей Андрей Лоргус. Так он прокомментировал начало самой строгой недели Великого поста.

Этому даёт содержание евангельских чтений, которые каждый день совершаются. Они подобраны так, чтобы навести на размышления о важных в жизни каждого христианина моментах. Это, прежде всего, отношение к истине: это...