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Общество

Умер экс-директор Службы внешней разведки Трубников

16:43, 18 апреля 2022
Умер экс-директор Службы внешней разведки Трубников Вячеслав Трубников Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Экс-директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников скончался на 78-м году жизни, сообщил ТАСС руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов. Трубников был директором СВР с 1996 по 2000 год, первым замглавы МИД России с 2000 по 2004 год и послом в Индии с 2004 по 2009 год.

Служба внешней разведки РФ с прискорбием сообщает, что 18 апреля 2022 года ушел из жизни Герой России, генерал армии в отставке, ветеран СВР Вячеслав Иванович Трубников, — сообщил Иванов.

Руководство Службы выразило соболезнования семье Трубникова. О нём останется «светлая память», отметил Иванов.

6 апреля в 79-летнем возрасте скончался бывший разведчик Михаил Васенков, сообщили в СВР. Шпиона вместе с разведчицей Анной Чапман в 2010 году задержали на территории Соединённых Штатов, однако позже Васенкова передали России в рамках программы по обмену шпионами. Отметим, что шпионов группы Чапман рассекретили после того, как глава американского отдела Александр Потеев (признан государственным изменником) передал тайную информацию о сети российских разведчиков Белому дому.

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