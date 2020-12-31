Умер экс-директор «Ростсельмаша» Юрий Песков

https://static.news.ru/photo/47364274-4c38-11eb-a7b0-fa163e074e61_660.jpg Юрий Песков Фото: Wikimedia

Бывший директор завода «Ростсельмаш» Юрий Песков умер на 85-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он выразил соболезнования родным и близким покойного.

Тяжёлая утрата. Именно на таких людях держится наша Донская земля и вся Россия, — написал Голубев в соцсети «ВКонтакте».

Песков начал работать на «Ростсельмаше» в 1962 году. С 1978 по 1996 год был генеральным директором предприятия. Помимо этого, в 1983–1984 годах он занимал пост замминистра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.

Песков был Героем Социалистического Труда, обладателем двух орденов Ленина и лауреатом Государственной премии РФ. Кроме того, он являлся Почётным гражданином Ростовской области.

Летом 2020 года, как писал NEWS.ru, в дом Пескова в Азовском районе Ростовской области ворвались злоумышленники. Преступники запытали до смерти 83-летнюю сестру мужчины, а у него была диагностирована черепно-мозговая травма. После нападения он потерял память и не помнил даже своего имени.

Следственный комитет завёл уголовные дела по статьям «Разбой» и «Убийство». Некоторое время спустя в Ростовской области задержали подозреваемых — двух местных жителей и уроженца Санкт-Петербурга.