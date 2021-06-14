16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Умер дважды герой Советского Союза космонавт Шаталов

12:01, 15 июня 2021
Владимир Шаталов - летчик-космонавт СССР. Командир космического корабля "Союз-8", 1969 год Владимир Шаталов - летчик-космонавт СССР. Командир космического корабля "Союз-8", 1969 год Фото: Александр Моклецов/РИА Новости

Скончался дважды герой Советского союза космонавт Владимир Шаталов. Почившему было 93 года. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео