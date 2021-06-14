Умер дважды герой Советского Союза космонавт Шаталов

Фото: Александр Моклецов/РИА Новости

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская исключена из базы разыскиваемых лиц в России. В МВД РФ пояснили, что это сделано по инициативе Минска, сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что объявление лица в межгосударственный розыск, его прекращение, а также внесение соответствующей информации в Межгосударственный информационный банк является исключительной компетенцией инициатора розыска — правоохранительных органов страны-участницы СНГ....