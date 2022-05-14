Умер член СПЧ Андрей Бабушкин

Член президентского Совета по правам человека, правозащитник Андрей Бабушкин умер в ночь на 14 мая на 59-м году жизни, сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов у себя в Telegram-канале. В СПЧ Бабушкин возглавлял комиссию по гражданскому участию в реформе пенитенциарной системы, его включили в совет по указу президента в ноябре 2012 года.

Сегодня в 03:30 в реанимации скончался Андрей Бабушкин. Ушёл из жизни замечательный человек огромной, чистой души, настоящий защитник прав людей, — написал он.

По словам правозащитницы Евы Меркачёвой, Бабушкина доставили в реанимацию 20-й больницы в Москве из-за обострения давнего заболевания. Ему стало плохо несколько дней назад, когда он ехал в метро на рабочую встречу с представителями одного из министерств.

Бабушкин родился 28 января 1964 года в селе Звягино Московской области. С 1993 года возглавлял правозащитные организации. Он был одним из разработчиков проекта амнистии в 2000 году, также разработал несколько положений поправок в УК России от 2003 года.

В августе прошлого года член СПЧ Мария Большакова скончалась на 72-м году жизни после тяжёлой болезни. Она была лауреатом госпремии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности.