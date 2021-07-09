«Умер, читая стихи жене»: скончался российский художник Целков

Российский и советский художник Олег Целков умер во Франции, где проживал с конца 1970-х годов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на друзей и родных почившего.

Дочь художника Ольга отметила, что творец скончался незадолго до своего дня рождения. Через несколько дней ему бы исполнилось 87 лет. Причины смерти Целкова неизвестны, однако уточняется, что незадолго до этого он потерял зрение, что стало для него сильным ударом. Живописец будет похоронен в Шампани, а отпевание, скорее всего, пройдёт в Париже.

Умирая, он держал руку своей жены, любимой Тони, с которой они прожили более 50 лет и не расставались ни на час. Он умер, читая ей стихи, читая Маяковского и те стихи, которые он сам написал Тоне, — добавила дочь художника.

Олег Целков родился 15 июля 1934 года. С 1949 по 1953 год он учился в московском художественном училище МСХШ. Первая квартирная выставка его картин прошла в 1956 году, а первая персональная — в 1965-м. За свои картины Целков был удостоен премии «Триумф». Выставлялся в Европе и США. Россию покинул в 1977 году и поселился во Франции.

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