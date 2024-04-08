Умер чемпион России по велоспорту Чемпион РФ по велоспорту Цатевич умер в возрасте 34 лет

Фото: t.me/fvsr_ru

Алексей Цатевич

Чемпион России по велоспорту на шоссе Алексей Цатевич скончался в возрасте 34 лет, сообщается в Telegram-канале Федерации велоспорта России. Причины смерти не называются. Прощание со спортсменом состоится 10 апреля в храме Александра Невского в Верхней Пышме.

С глубоким прискорбием сообщаем, что скоропостижно ушел из жизни мастер спорта международного класса по велоспорту Алексей Владимирович Цатевич. Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Алексея Владимировича, — говорится в сообщении.

Алексей Цатевич — чемпион России в групповой гонке, выступал за сборную РФ по велоспорту на шоссе и за команды Мирового тура «Катюша» и «Газпром-Русвело».

Ранее голкипер скопинского футбольного клуба Redvent в Рязанской области Владислав Антиповский скончался в 18 лет. Юноша ушел из жизни 20 марта. Представители команды заявили, что игрок умер из-за внезапных проблем со здоровьем. Последние дни он находился в больнице.

До этого нападающий хоккейного клуба «Армата» московской любительской лиги СХЛ («Стань хоккейной легендой») скончался во время матча. ЧП произошло в ходе встречи с командой «Фаворит». 61-летний мужчина потерял сознание, ему вызвали скорую помощь. До приезда медиков пострадавшего пытались реанимировать другие игроки. Прибывшие на место происшествия врачи продолжили борьбу за жизнь, но их усилия не увенчались успехом.