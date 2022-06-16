Умер бывший посол России в Великобритании Юрий Федотов

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Российский дипломат, бывший посол России в Великобритании Юрий Федотов

Российский дипломат, бывший посол России в Великобритании Юрий Федотов скончался в больнице на 75-м году жизни, сообщили РИА Новости в постоянном представительстве РФ при международных организациях в Вене.

Видный российский дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел, посол в Великобритании, — отметили в постпредстве.

Как добавили в представительстве, на протяжении почти 10 лет Федотов занимал еще одну должность: он являлся исполнительным директором Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью.

Юрий Федотов родился в 1947 году в Сухуми. Учиться он отправился в Москву, где окончил МГИМО. Некоторое время ему довелось трудиться в посольствах России в Алжире и Индии. Несколько лет он отработал в постпредстве России при ООН, которое располагается в Нью-Йорке. Затем на протяжении трех лет Федотов занимал должность замминистра иностранных дел, после чего до 2010 года был послом России в Великобритании.

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