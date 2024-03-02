Умер бывший губернатор Приамурья Скончался бывший губернатор Амурской области Владимир Дьяченко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший глава Амурской области Владимир Дьяченко, возглавлявший регион с 1994 по 1996 год, скончался, сообщили в пресс-службе правительства Приамурья. Политик был четвертым губернатором региона, а также членом Совета Федерации.

Правительство Амурской области выражает соболезнования в связи с безвременной кончиной Владимира Николаевича Дьяченко. Кандидат философских наук политик Владимир Николаевич с 1994 по 1996 год возглавлял администрацию Амурской области, — говорится в сообщении.

После завершения политической карьеры Дьяченко возглавил Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по области. Затем он начал работу в Институте экономических исследований ДВО РАН.

Ранее на 81-м году жизни скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Он находился на этом посту с 26 декабря 1991 года. Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве. За свою долгую службу он был удостоен множества государственных наград за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка, за совершенствование судебной системы и многолетнюю добросовестную работу.