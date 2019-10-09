https://static.news.ru/photo/6baea0b8-ea66-11e9-8d51-fa163e074e61_660.jpg Юрий Митюрев (в центре) Фото: old.kgainfo.spb.ru

Ушёл из жизни экс-главный архитектор Санкт-Петербурга Юрий Митюрев. Ему было 70 лет.

Он руководил комитетом по градостроительству и архитектуре Северной столицы с 2008 по 2013 год.

Именно при его непосредственном участии был поставлен барьер бесконтрольной, хаотичной застройке в нашем городе, а также появился первый архитектурно-художественный регламент Санкт-Петербурга, который защитил исторический центр, — говорится в некрологе на официальном сайте ведомства.

В памяти коллег покойный навсегда останется не только профессионалом, но и очень доброжелательным, отзывчивым, искренним, интеллигентным и светлым человеком, отмечается в тексте сообщения.

Митюрев проявил себя как яркий общественник, являясь на протяжении многих лет членом секретариата Санкт-Петербургского отделения Союза архитекторов России и Градостроительного совета при правительстве Санкт-Петербурга, а также председателем Объединения архитектурных мастерских.

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