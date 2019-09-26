https://static.news.ru/photo/d38f95ce-e0f8-11e9-9133-fa163e074e61_660.jpg Александр Кузьмин Фото: Wikimedia

Бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин скончался в ночь на 27 сентября в столице. Об этом сообщила его дочь Александра.

Ему было 68 лет. По предварительным данным, причиной его смерти стал рак лёгких.

Кузьмин занимал должность главного архитектора Москвы с 1996 по 2012 год. Он являлся президентом Российской академии архитектуры и строительных наук и членом Российской академии художеств. Прощание с ним состоится 30 сентября в Центральном Доме архитектора. Похороны пройдут на Ваганьковском кладбище, передаёт РИА Новости .

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